Ziekenhuizen willen vaccinweigeraars schorsen en desnoods ontslaan: “Wie zich niet laat vaccineren, hoort niet thuis in de zorg”

Voorbeeldfunctie

In Vlaanderen is gemiddeld 95 procent van de zorgmedewerkers gevaccineerd. “Maar we willen die laatste 5 procent hiermee ook over de streep halen. Als je in de zorg werkt, hoort dat erbij”, klinkt het resoluut.

Momenteel is het juridisch niet mogelijk om iemand te ontslaan als die niet gevaccineerd is. “De ministers hebben aan ons advies gevraagd om de regelgeving aan te passen”, verduidelijkt Cloet nog. “Dat hebben we gegeven, met de vraag om de regels zo snel mogelijk te wijzigen. We zijn immers kostbare tijd aan het verliezen. Sensibiliseren doen we al lang en moeten we ook blijven doen, zolang de regelgeving niet veranderd is. Maar enkele mensen blijven weigeren en daarom zijn er extra maatregelen nodig.”