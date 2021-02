Ziekenhuizen trekken aan alarmbel: verdrievoudiging van kinderen en jongeren met zware eetstoornis door lockdown

Ziekenhuizen zien een toename van het aantal jonge patiënten met zware eetstoornissen. De sector trekt aan de alarmbel: “De zorg voor jongeren met een eetstoornis was net toereikend voor het begin van de coronacrisis, maar de huidige explosie kunnen we niet aan”, aldus Ursula Van den Eede, coördinator van de Eetkliniek van het UZ Brussel.

De coronacrisis eist een zware tol op jongeren. Dat merken ze ook in de ziekenhuizen, waar steeds meer kinderen en jongeren aankloppen met zware eetstoornissen. “We merken sinds de eerste lockdown een verdrievoudiging in het aantal ernstige eetstoornissen die een opname vereisen bij kinderen en jongeren jonger dan 15 jaar”, bevestigt Ursula Van den Eede, coördinator van de Eetkliniek van het UZ Brussel. Ook in het ZNA zien ze nu drie à vier keer meer aanmeldingen van jongeren met een eetstoornis dan voor de coronacrisis.

Door de lockdown missen jongeren structuur, hebben ze minder afleiding en meer angst en stress; allemaal factoren die volgens de experten een eetstoornis in de hand werken. “Het klassiek verhaal van de patiënten op onze pediatrieafdeling is dat het vaak jonge meisjes zijn die tijdens de eerste lockdown begonnen zijn met gezonder te eten en te sporten”, zegt Ursula Van den Eede. “Dit gaf opnieuw een gevoel van controle op een moment dat controle grotendeels wegviel door de coronamaatregelen.” Ook sociale media spelen een rol volgens Annik Simons, kinder- en jeugdpsychiater van het ZNA. “In normale tijden zijn sociale media al een uitlokkende factor, maar nu spenderen jongeren nog meer tijd op hun scherm en spiegelen ze zich nog vaker aan het ideaalbeeld.” Uiteindelijk worden de eetgewoontes en het sporten een obsessie en verliezen de kinderen en jongeren wel 20 tot 30 procent van hun lichaamsgewicht; wat niet alleen mentaal, maar ook fysiek een zware impact heeft.

Lange wachtlijsten

Vanwege het krappe aanbod aan gespecialiseerde zorg in Vlaanderen en Brussel, groeiden de wachtlijsten het afgelopen jaar aan tot vier maanden. Ter vergelijking: voor de coronacrisis bedroeg dit slechts één à twee maanden. Daarom besloot het UZ Brussel enkele dagen geleden het aantal behandelbedden uit te breiden van drie naar negen, maar zelfs dat is nog te weinig. “De negen bedden zijn alweer volzet”, aldus Ursula Van den Eede. “Iedereen in de sector trekt momenteel aan de alarmbel. De zorg voor jongeren met een eetstoornis was net toereikend voor het begin van de coronacrisis, maar de huidige explosie kunnen we niet meer aan.” Hoe langer de wachttijd voor een behandeling duurt, hoe meer patiënten blijven vermageren en hoe groter de lichamelijke gevolgen zijn. In het slechtste geval stoppen de jongeren met groeien en zal ook de puberteit een halt toegeroepen worden.

Signalen dat het fout zit

Als ouder is het belangrijk om alert te zijn voor bepaalde tekenen. “Te eenzijdig of obsessief bewegen, zoals het heel intensief volgen van online work-outs of joggen, is vaak een eerste signaal”, zegt Annik Simons van het ZNA. “Meestal verwelkomen ouders het voornemen van hun kinderen om gezonder te leven, maar dit mag niet doorslaan. Een kind dat fel vermagert of gewoonweg anders begint te eten, hou je best in de gaten. Sommige jongeren gaan bijvoorbeeld meer koken voor anderen, maar tegelijkertijd zelf minder eten.” Daarnaast zijn kinderen en jongeren met eetstoornissen vaak prikkelbaarder, trekken ze zich sneller terug en zullen ze meer surfen naar bepaalde websites of sociale media.

“Ouders die ongerust zijn, raad ik aan om regelmatig hun kind te vragen naar hun angsten en te praten over de bezorgdheden”, aldus Annik Simons. “Als de situatie zorgwekkend is, spreek je best eerst een huisarts aan, die vervolgens kan doorverwijzen naar een specialist. We doen ons uiterste best om consultaties in de huidige omstandigheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, dus wees zeker niet bang om naar de dokter, psycholoog of het ziekenhuis te gaan.”

Op de site van Eetexpert kan je per regio en leeftijd een geschikte hulpverlener vinden. Ook op de site van de patiëntenvereniging van mensen met een eetstoornis, AB-NB, vind je meer informatie terug.

