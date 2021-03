Ziekenhuizen moeten tegen volgende week overschakelen naar fase 2A

Congolese ‘Terminator’ Ntaganda krijgt ook in beroep 30 jaar cel

30 maart Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft de Congolese oud-rebellenleider Bosco Ntaganda ook in beroep veroordeeld tot 30 jaar cel. Ntaganda stond terecht voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die hij in het begin van de jaren 2000 in Congo pleegde.