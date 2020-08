Ziekenhuiscamera’s vereeuwigen enorme ravage tijdens explosie Beiroet HAA

15 augustus 2020

13u20

Bron: Belga, The Independent 7 Ruim een week na de explosie in Beiroet blijven er video’s opduiken van de enorme impact die de verwoestende ontploffing had. Camera’s in een ziekenhuis in de Libanese hoofdstad registreerden hoe de elektriciteit werd afgesneden, mensen werden weggeblazen, delen van het gebouw afbraken en stofwolken het hospitaal binnenrolden. Opgelet: de beelden kunnen als schokkend ervaren worden.



Bovenstaande beelden werden vastgelegd door bewakingscamera’s van het St George Hospital in Beiroet. Het ziekenhuis - een van de grootste in Libanon - ligt op een boogscheut van de haven, waar op dinsdagavond 4 augustus meer dan 2.000 ton opgeslagen ammoniumnitraat tot ontploffing kwam.



In de video is te zien hoe bezoekers en personeel door de impact van de explosie worden weggeblazen. Ook medische apparatuur, vensters en andere delen van het gebouw vliegen in het rond. Een camera naast het helikopterdek van het ziekenhuis legde vast hoe een enorme stofwolk na de ontploffing over de stad rolde.

Bevalling met smartphone

Professor Elie Anastasiades was op het moment van de ramp juist met een bevalling bezig. Aan de Britse krant The Independent vertelde de man dat hij en zijn team niet anders konden dan hun werk voort te zetten, omdat moeder en baby anders riskeerden te sterven. Doordat de elektriciteit ineens was afgesneden, gebruikten de zorgverstrekkers de zaklamp op hun smartphone om de bevalling verder in goede banen te leiden. Dat lukte gelukkig: de baby - een jongetje - kwam gezond en wel ter wereld, aldus de Britse krant.

Doden en gewonden

Anderen hadden minder geluk. Vier verpleegsters in het ziekenhuis waren op slag dood. Ook dertien patiënten en bezoekers lieten het leven bij de explosie. Omdat de schade zo groot is, is het St George Hospital momenteel gesloten. Het is een van de 55 medische faciliteiten in een straal van 15 kilometer rond de plaats van de ramp die momenteel niet meer kunnen functioneren.

Bij de zware explosie in de Libanese hoofdstad anderhalve week geleden lieten meer dan 170 mensen het leven. Circa 6.000 anderen raakten gewond.

(Lees verder onder de foto)

Minister Goffin

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) reist vrijdag naar Beiroet af om daar duidelijk te maken dat België "aan de zijde van de Libanezen" wil staan, zo raakte inmiddels bekend. Het gaat om een bezoek van een dag.

In principe vertrekt woensdag ook een militair transportvliegtuig van het type C-130 Hercules naar Libanon, met humanitaire hulp ten bate van het Kinderfonds van de Verenigde Naties, Unicef. Het is al de tweede humanitaire vlucht van dit soort. Goffin herinnert eraan dat zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) een som van vijf miljoen euro voor bijkomende humanitaire spoedhulp heeft vrijgemaakt.

In Beiroet zal het hoofd van de Belgische diplomatie er lokale autoriteiten ontmoeten, niettegenstaande premier Hassan Diab afgelopen maandag met zijn regering is opgestapt na het straatprotest als gevolg van de explosie.

