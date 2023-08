Zeventien gestrande Vlamingen in Zuid-Afrika vliegen deze week nog terug naar ons land: “Iedereen zal ten laatste vrijdag thuis zijn”

UpdateZeventien Vlaamse reizigers zitten op dit moment vast in Zuid-Afrika nadat ze twee weken in Namibië doorbrachten voor een safari, georganiseerd door het reisbureau De Blauwe Vogel in Sint-Truiden. Afgelopen weekend zouden de Vlamingen terug naar huis vliegen, maar door een staking werd hun vlucht geannuleerd. De reizigers werden vervolgens naar Zuid-Afrika gestuurd om daar een vlucht te nemen, maar eens aangekomen werden ze aan hun lot overgelaten. Tom Coessens, één van de gestrande reizigers, deed zijn verhaal deze voormiddag bij HLN LIVE. De Blauwe Vogel heeft ondertussen laten weten dat de Vlamingen ten laatste vrijdag naar huis kunnen vliegen.

Na een safari van twee weken in Namibië, georganiseerd door reisbureau De Blauwe Vogel in Sint-Truiden, hadden de zeventien reizigers afgelopen zaterdag normaal van de Namibische hoofdstad Windhoek naar Frankfurt moeten vliegen. “Maar op de luchthaven kregen we te horen dat de vlucht geannuleerd was”, vertelt Tom Coessens. De luchtvaartmaatschappijen Lufthansa en Qatar Airways cancelden hun vluchten naar verluidt door een conflict met het grondpersoneel in Windhoek.

De Vlamingen probeerden De Blauwe Vogel meermaals te contacteren, maar het reisbureau is enkel tijdens de kantooruren – en dus niet in het weekend – te bereiken. “Onze enige contactpersoon was onze lokale reisgids”, zegt Tom. Zaterdag werden de reizigers ondergebracht in een hotel in Windhoek. Zondag werden ze op aanbevelen van hun reisgids naar Zuid-Afrika gestuurd om van daaruit een vlucht naar Europa te nemen. De groep vloog – op eigen kosten – naar Johannesburg met een vlucht van luchtvaartmaatschappij AirLink. Maar eens aangekomen liep het mis.

“Absurd”

“We kwamen vrij laat aan op de luchthaven en moesten dus maar op eigen houtje een hotel boeken”, vertelt Tom. “Nu zijn we maandag en we zitten hier nog steeds vast”, klaagt hij. De reizigers kregen naar eigen zeggen geen enkele informatie van De Blauwe Vogel.

Onder de Vlamingen zijn volgens Tom ook minderjarigen, mensen die dringend medicatie nodig hebben en mensen die eigenlijk moeten gaan werken. De reizigers voelen zich in de steek gelaten. “Zulke dingen kunnen gebeuren, maar dan verwacht je op z’n minst dat het reisbureau een oplossing biedt”, vindt Tom. “Het feit dat we moeten wachten tot maandag 10.00 uur, wanneer de kantooruren beginnen, is voor een reisbureau toch hallucinant.”

Lufthansa raadde de Vlamingen aan om op 31 augustus, pas binnen tien dagen, terug te vliegen. Maar dat vonden de reizigers uiteraard veel te lang. “Dat is absurd, we moeten er bijna om lachen.”

Vlamingen ten laatste vrijdag thuis

De Blauwe Vogel sprak in een eerste reactie van “een spijtige situatie”. “Ons doel is om zo snel mogelijk onze klanten, die samen met 170 andere passagiers gestrand zijn, als eersten thuis te krijgen. Als het van ons afhing, zou dat vliegtuig uiteraard tijdig zijn vertrokken. We krijgen in onze sector nu eenmaal te kampen met onverwachte gebeurtenissen”, klonk het.

Ondertussen laat het reisbureau weten een oplossing te hebben gevonden. “De klanten worden allemaal teruggevlogen via verschillende routes. Sommigen vertrekken vandaag en morgen, en de laatsten komen vrijdagochtend terug thuis aan. De groep van zeventien mensen wordt opgesplitst over vier à vijf vluchten”, meldt Julian Comninos-Carlier, CFO van De Blauwe Vogel. Comninos-Carlier geeft wel toe dat het reisbureau duidelijker had moeten communiceren. “Maar we hadden niet meteen een oplossing en konden de klanten daarover dus niet op de hoogte brengen. Daarom heeft het tot vandaag geduurd”, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat De Blauwe Vogel in opspraak komt. In mei 2020 dienden 78 Belgen samen een klacht tegen het reisbureau in nadat vier Belgische reizigers twee maanden eerder overleden waren aan het coronavirus aan boord van een cruise door de Caraïben. “De organisatie drukte ons bij het vertrek op het hart dat alles veilig was, maar ze hebben gewoon met onze levens gespeeld”, klaagden de reizigers destijds.

