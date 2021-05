Zevental EU-landen wil nog deze week beginnen met coronareispas - Israël meldt slechts vier nieuwe besmettingen

Politie in Belize onderzoekt of schoondoch­ter miljardair met dienstwa­pen zat te spelen en zo per ongeluk vuurde

31 mei Jasmine Hartin, de schoondochter van de Britse miljardair lord Michael Ashcroft, zal vandaag in het Centraal-Amerikaanse Belize officieel worden aangeklaagd na de raadselachtige dood van een superintendent (een evenknie voor commissaris, red.), stellen Britse media. Welke tenlastelegging ze precies krijgt, blijft onduidelijk. Het lichaam van Henry Jemmott (42) dreef in de nacht van donderdag op vrijdag aan een pier in de stad San Pedro en vertoonde een kogelwond in het hoofd. Op de pier stond Hartin (38). Op haar handen en kleren zaten bloedsporen.