Zeven Turkse soldaten krijgen levenslang voor staatsgreep kv

22u00

Bron: Belga 0 AFP Een Turkse soldaat houdt de wacht aan het gerechtsgebouw in Istanboel tijdens het proces. Ruim een jaar na de couppoging in Turkije zijn zeven soldaten tot levenslang veroordeeld. Een rechtbank in Istanboel achtte de beklaagden onder andere schuldig aan de poging om de grondwet op te heffen. Dat meldde de zender CNN Türk vanavond.

Vijf van de soldaten kregen nog eens elk bijkomende gevangenisstraffen van 200 jaar en de overige twee van 166 jaar en acht maanden. De veroordeelden hadden volgens CNN Türk in de nacht van de coup onder andere het logistiek centrum van Istanboel en een moskee bezet. De Turkse regering acht de in de VS wonende schriftgeleerde Fethullah Gülen voor de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 verantwoordelijk.