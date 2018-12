Zeven kerstkindjes geboren in Vlaanderen Redactie

25 december 2018

Er zijn al vijf kerstkindjes geboren in Vlaanderen en er worden er nog twee verwacht. Eén van hen is Morris. Hij kwam drie dagen later dan verwacht, en dus deelt hij vanaf nu zijn verjaardag met Jezus. “We gaan er wel voor zorgen dat hij ook zijn eigen feest heeft op Kerstmis”, zegt de trotse papa.