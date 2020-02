Exclusief voor abonnees Zeven beleidsvoorstellen inzake zeldzame ziekten Beleidsplan uit 2013 is nog altijd niet uitgevoerd Luc Beernaert

13 februari 2020

15u34 0 Koepelorganisatie RaDiOrg (Rare Diseases Belgium) brengt verenigingen en individuen samen en ondersteunt hen met expertise en het zoeken naar lotgenoten en optimale behandeling. RaDiOrg wil kennis van en begrip voor zeldzame ziekten genereren én het beleid beïnvloeden. Op dat vlak eist de koepel een betere uitvoering van het Belgisch Plan Zeldzame ziekten uit 2013 en doet ze zeven voorstellen.

Coördinactrice Eva Schoeters: “Sinds het KB van 2014 omtrent het oprichten van erkende expertisecentra, wat deel uitmaakt van dat plan, is nog geen enkel centrum erkend. Nochtans is het voor kwaliteitsvolle zorg cruciaal om ervaring, specialisatie en investeringen te concentreren. Expertisecentra moeten speerpunten zijn in de strijd tegen zeldzame ziekten, zoals dat in andere landen al jaren het geval is.”

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis