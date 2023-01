“Zet het leger in tegen drugsmaffia”: zo reageren politici op drama

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) verwees vanavond al naar de drugsoorlog in een reactie op de schietpartij in Merksem waarbij een kind (11) om het leven kwam. Ook andere politici reageren op het drama. Een overzicht:

“Verschrikkelijk drama waarbij een onschuldig kind is omgekomen”, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op Twitter. “Het onderzoek loopt, maar we zullen alles in het werk stellen om deze meedogenloze criminelen te vatten. Kinderen hebben niets te maken met welke drugsoorlog dan ook.”

Voor de camera van VTM Nieuws zei Verlinden dat ze “nooit zal toegeven aan dit soort geweld”. “We gaan er alles aan blijven doen om dit geweld een halt toe te roepen. Maar 100 procent garanderen dat er nooit meer geweld zal gebruikt worden, dat kan ik niet. Dat zou een valse belofte zijn, wat niet betekent dat ik mij niet 100 procent ga blijven inzetten, samen met de lokale politie, de federale politie, Justitie, maar bijvoorbeeld ook de havenbedrijven, om die criminaliteit te stoppen.”

“Vreselijk nieuws uit Merksem. Een onschuldig kind is gestorven”, reageert minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Verschillende andere kinderen zwaargewond. Dieper dan dit kan de drugsmaffia niet vallen. Politie en parket doen er alles aan om de verantwoordelijken te vinden en te bestraffen.

“Helaas is het onvermijdelijke gebeurd”, reageert Filip Dewinter (Vlaams Belang). “Een kind werd vanavond vermoord door de drugmaffia. Alleen sereniteit en medeleven met getroffen familie past. Als Antwerpse politici moeten we de vraag durven stellen: hadden we niet meer kunnen doen om dit te vermijden?”

In een latere tweet pleit hij voor het inzetten van het leger om de drugsoorlog in Antwerpen aan te pakken. “Als het kon in de Joodse wijk en nav de #IS-terreuraanslagen, waarom dan niet nu?”

Ook de partij Vlaams Belang reageert op Twitter. “Hopelijk doet dit dieptepunt iedereen beseffen dat we een versnelling hoger moeten schakelen in de strijd tegen de drugsmaffia”, klinkt het.

“Het ondenkbare is gebeurd: een kind van 11, omgekomen door kogels in de geweldspiraal van de drugsoorlog”, reageert PVDA-politicus Peter Mertens. “Het eerste dodelijke burgerslachtoffer van het drugsgeweld in Antwerpen is een kind. Niet te bevatten. Mijn medeleven aan de familie en dierbaren.”

