Zestien burgerdoden bij Russische bombardementen in Syrië

Bron: Belga 0 AP In Syrië hebben Russische bombardementen gisteren zestien burgerslachtoffers, onder wie zeven kinderen, gemaakt in de oostelijke provincie Deir ez-Zor. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. "Ze kwamen om toen ze de Eufraat probeerden over te steken in de buurt van de stad Abu Kamal", klinkt het.

Deir ez-Zor is voor de helft onder controle van terreurgroep Islamitische Staat (IS), die in de provincie het doel is van twee offensieven. Het ene wordt gevoerd door het Syrische regeringsleger, met Russische steun, het andere door de Arabisch-Koerdische alliantie, met de steun van de Verenigde Staten.

Op 4 oktober meldde het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten ook al dat bijna veertig burgers, onder wie vrouwen en kinderen, in Deir ez-Zor werden gedood bij Russische bombardementen. Ook zij probeerden toen op de vlucht van het geweld de Eufraat over te steken.