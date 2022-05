Zes op de tien bouwbedrijven krijgen vaker te maken met wanbetalers

“De situatie begint te wegen op onze bouwbedrijven”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “Natuurlijk hebben de prijsstijgingen een impact op al wie wil bouwen of verbouwen. Maar mensen vergeten dat ook de aannemers zelf slachtoffer zijn in dit verhaal. Wanneer klanten projecten uitstellen of zelfs annuleren, heeft dat invloed op de rendabiliteit van onze bouwbedrijven. Met dus alle gevolgen van dien. Het is logisch dat de bouwbedrijven voor hun eigen investeringen nu wat de kat uit de boom kijken. Maar op langere termijn moeten bedrijven blijven investeren en innoveren om overeind te blijven.”

Klanten in financiële moeilijkheden

Omdat de prijzen zo snel stijgen, raken ook meer klanten in financiële moeilijkheden. Zo zeggen 6 op de 10 bouwbedrijven dat ze meer dan vroeger te maken krijgen met laattijdige betalingen of zelfs wanbetaling, wat natuurlijk ook weer een invloed heeft op de eigen economische situatie. Bouwunie doet dan ook een oproep aan de banken tot meer flexibiliteit voor klanten die er een lening hebben voor een renovatie of nieuwbouw. Ze stelt voor dat banken de aannemers rechtstreeks en per factuur betalen en om de opnametermijnen voor de ontleners kosteloos te verlengen om ze zo meer zuurstof te geven.

Projecten uitgesteld

De helft van de bevraagde bouwbedrijven krijgt minder aanvragen voor nieuwe projecten. Daarnaast vragen steeds meer klanten om het project uit te stellen, te wijzigen of zelfs te annuleren. Als dit zo blijft verder duren, vreest 1 op de 10 bouwbedrijven voor onvoldoende werk in de nabije toekomst. Bouwunie begrijpt dat klanten projecten uitstellen of wijzigen, maar benadrukt dat de prijzen niet onmiddellijk zullen dalen, wel eerder stabiliseren. “Wachten heeft dus weinig zin”, klinkt het. “Bovendien moet je een duurzame en energievriendelijke renovatie of nieuwbouw zien als een investering in de toekomst. Hoe sneller je investeert, hoe sneller je minder energie verbruikt en dus minder betaalt.”