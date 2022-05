Zes op de tien Belgen willen dat België klimaatneutraal wordt tegen 2050

Net als in de voorgaande edities blijkt dat de Belgen zich hoofdzakelijk zorgen maken over het milieu. Op de tweede plaats volgt - weinig verwonderlijk in het licht van de coronapandemie - gezondheid. Acht op de tien Belgen tonen zich bezorgd over de klimaatverandering, een cijfer dat is stabiel gebleven in vergelijking met 2017, toen de vorige klimaatenquête werd afgenomen.