Zes doden en tien gewonden bij schietpartij in Sacramento: schutter nog niet opgepakt

In het Amerikaanse Sacramento heeft een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn zes doden en tien gewonden gevallen. Dat meldt de politie. Volgens lokale krant ‘The Sacramento Bee’ en persagentschap Reuters is de schutter nog niet opgepakt.

“Agenten hebben zeker vijftien slachtoffers van de schietpartij gevonden, onder wie zes die zijn overleden”, aldus Sacramento Police op Twitter. De veiligheidsdiensten riepen op de betrokken omgeving in het stadscentrum te vermijden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De schietpartij was vlakbij het Capitool, het parlementsgebouw van Californië. In de wijk zijn ook veel restaurants en cafés, schrijft lokale krant ‘The Sacramento Bee’. Volgens plaatselijke media begon het schieten tijdens een vechtpartij in een bar in het centrum van de stad. Schoten waren te horen omstreeks 2 uur in de ochtend. Videobeelden op sociale media toonden mensen die in paniek op straat liepen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eind februari was er een schietpartij in een kerk in een voorstad van Sacramento. Daarbij schoot een man vier mensen dood, inclusief drie van zijn kinderen en pleegde vervolgens zelfmoord.

Het vuurwapengeweld is sinds 2020 erg toegenomen in veel plaatsen in de VS. Dit jaar zijn volgens de statistieken van ‘gunviolencearchive.org’ in de VS al meer dan 4300 mensen door opzettelijk gepleegd vuurwapengeweld gedood, zelfmoorden niet meegerekend. Er zijn in het land in 2022 al 117 grote schietpartijen geweest, ‘mass shootings’, waarbij minstens vier slachtoffers vielen zonder de dader(s) mee te tellen.