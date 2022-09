Zelfverklaarde ‘Crypto King’ die pronkt met Lamborghini en privéjet blijkt een oplichter

Een 23-jarige zelfverklaarde ‘Crypto King’ uit Canada wordt ervan beschuldigd dat hij ervandoor is met het geld van meer dan 150 gedupeerden. De man zou hun geld investeren in cryptomunten en buitenlandse valuta. Nu blijkt dat hij vooral zichzelf in de watten legde. Zo pronkte hij met een Lamborghini en twee McLarens, vloog met een privéjet en kocht peperdure horloges.

UITGELEGD. Wat zijn crypto’s en hoe werken ze?

De beschuldigde heet Aiden Pleterski, woont in Whitby (Ontario) en is slechts 23 jaar oud. De jongeman begon als 16-jarige al in 2015 te investeren in cryptomunten. In een gesponsord artikel in zakentijdschrift ‘Forbes’ legt hij uit dat hij tijdens het spelen van videogames in contact kwam met cryptomunten. Hij voelde zich naar eigen zeggen snel thuis in die wereld, en zag het potentieel van een vroege investering in bitcoin.

Ergens moet het misgelopen zijn, want investeerders die hem de voorbije jaren geld toevertrouwden, hebben de twintiger aangeklaagd. Die leidde een protserig leven en pakte daarmee uit op sociale media.

Twee McLarens en een Lambo

Aiden Pleterski (23) bezat 11 luxewagens waaronder een Lamborghini Huracan, twee McLarens en twee BMW’s. Hij huurde er nog een paar andere, vloog met privéjets en huurde een luxueus herenhuis langs een meer voor 45.000 Canadese dollar (34.000 euro) per maand. Hij bleek ook in het bezit van vijf of zes peperdure horloges, met een waarde tussen 200.000 en 400.000 Canadese dollar (tussen 150.000 en 300.000 euro).

Volgens Canadese media zijn er meer dan 150 gedupeerden en is er 35 miljoen Canadese dollar (26 miljoen euro) verdwenen. Daarvan kon men tot hiertoe slechts 2 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) traceren.

10 à 20 procent per twee weken

“De hele zaak was gebaseerd op vertrouwen”, zegt Diane Moore (65), een van de slachtoffers. “Wat Aiden heeft gedaan, is verschrikkelijk. Ik snap niet hoe hij met zichzelf kan leven.” De vrouw had met Pleterski afgesproken dat hij 30 procent van de winst die hij maakte met haar geld mocht houden. De andere 70 procent was voor haar.

Volledig scherm Deze felgroene Lamborghini was slechts één van de elf luxewagens in het bezit van Aiden Pleterski (23). © RV

Diane Moore (65) vertrouwde de twintiger 60.000 dollar (45.000 euro) toe, geld dat bedoeld was voor haar kleinkinderen. Pleterski garandeerde een opbrengst van 10 à 20 procent per twee weken. Bovendien kreeg ze de garantie dat ze haar inleg volledig zou terugkrijgen als het fout zou lopen.

De jongeman zou het grootste deel van het geld in sneltempo verzameld hebben. De meeste investeerders lieten zich verleiden via mond-tot-mond-reclame. Ze investeerden 25.000, 50.000 of 100.000 dollar en vertrouwden de twintiger. Die beweert dat hij contracten opstelde via sms. Een deel van het geld kreeg hij cash.

Stijgende markt

Volgens Norman Groot, oprichter van ‘Investigation Counsel PC’, dat veel slachtoffers vertegenwoordigt, werd het geld opgehaald op een moment dat de waarde van bitcoin en andere cryptomunten steil omhoog ging. Toen veel cryptomunten in waarde begonnen te dalen, vroegen de slachtoffers hun geld terug. De twintiger kon die belofte echter niet inlossen.

Volledig scherm Aiden Pleterski (23) achter het stuur van een van zijn supercars. © RV

In augustus werd ‘AP Private Equity Limited’, het investeringsbedrijfje van de twintiger, failliet verklaard. Het gerecht slaagde erin twee miljoen dollar te recupereren, naast de vele inbeslagnames. Het onderzoek waarmee men hoopt de rest van het geld terug te vinden, loopt nog.

Geen boekhouding

Maar Aiden Pleterski (23) hield blijkbaar nooit een boekhouding bij. Op vragen daarover zei hij in de rechtbank dat hij “erg ongeorganiseerd” was. Toen men vroeg naar de reden waarom hij bleef investeren, hoewel hij zijn klanten niet kon terugbetalen, gaf hij als excuus dat hij “nog maar 20 jaar was”.

Wie is Wout Schrijvers, de multimiljonair in ‘FIRE’?

Wie Stijn Vereecken (27) uit ‘FIRE: vroeg op pensioen’?

UITGELEGD. Wat moet je weten over Bitcoins?