Exclusief voor abonnees Zelfs tijdens lockdown raakten op drie weken tijd 350.000 Belgen besmet: wat leren we daaruit? Luc Beernaert

08 mei 2020

14u44 14 Ook tijdens de eerste drie weken van de lockdown bleef het coronavirus zich onder de bevolking verspreiden. In de tweede, derde en vierde week van de lockdown raakten vermoedelijk 350.000 Belgen besmet. Zijn we roekeloos omgesprongen met de maatregelen? Welke lessen moeten we hieruit trekken? En is een vaccin onze enige hoop?

Uit de tweede ronde van de studie die de Antwerpse universiteit onder leiding van professoren epidemiologie Heidi Theeten en Pierre Van Damme uitvoeren, blijkt dat 6 procent van de Belgen antilichamen tegen het virus in het bloed had. Dat betekent dat hun lichaam tegen het nieuwe coronavirus had gestreden. Drie weken eerder was dat nog 3 procent. Die verdubbeling, of 350.000 Belgen die tijdens die periode besmet raakten, is toe te schrijven aan infecties die naar alle waarschijnlijkheid tussen 23 maart en 12 april zijn gebeurd. Tijdens de lockdown. Wat de eerste vraag doet rijzen:

Zijn we te laks geweest met de maatregelen?

“Zeker niet”, oordeelt Theeten. “Waren we roekeloos geweest, dan zouden er veel meer besmettingen gebeurd zijn. Van 3 naar 6 procent is geen enorme stijging. In die periode, of iets later, begon ook het aantal ziekenhuisopnames te dalen.”

