Zelfrijdende auto's al in 2019 op Vlaamse wegen MV

14u52

Bron: Belga 0 Lukas 3 miljoen euro, dat is het bedrag dat Vlaams minister van Innovatie Phillipe Muyters (N-VA) zal investeren in een testproject voor zelfrijdende auto's. Daarnaast gaat er nog 3 miljoen euro naar de aankoop van twee nieuwe onbemande waterrobotten en 30 miljoen naar een nieuwe supercomputer voor de KU Leuven.

Bij de jongste begrotingsbesprekingen kreeg Muyters extra budget voor innovatie in Vlaanderen. Europa moedigt de lidstaten aan om tegen 2020 minstens 3 procent van hun bbp te besteden aan onderzoek en ontwikkeling.

De regering trekt 3 miljoen euro uit voor experimenten met de zelfrijdende auto. Eerder raakte al bekend dat die eerst in Antwerpen zal worden uitgetest. Een deel van de E313 en de aansluiting op de Antwerpse Ring tussen Deurne en Borgerhout worden uitgerust met sensoren. In 2019 kunnen daar de eerste zelfrijdende auto's getest worden in levensechte omstandigheden. Toyota en Ford, twee merken die testcentra hebben in ons land, nemen deel aan het experiment. Vlaanderen tracht ook nog Volvo te overtuigen.

De Vlaamse regering investeert daarnaast ook 30 miljoen euro in een supercomputer die bij de Leuvense universiteit komt, maar ook zal worden opengesteld voor andere kennisinstellingen en bedrijven. De computer kan verschillende taken aan, zoals het berekenen van de effecten van de klimaatopwarming en het opsporen van digitale piraterij. "De rekencapaciteit die nodig is, stijgt jaar na jaar met enorme sprongen. Steeds grotere pakketten moeten op steeds kortere termijn verwerkt worden", zegt Muyters.

Waterrobots

Tot slot is er ook 3 miljoen euro voor het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), dat er twee onbemande waterrobots mee kan kopen. Het gaat om een robot die de oppervlakte onderzoekt en een andere die onder water kan duiken. "De nieuwe robots zullen scherpe observaties opleveren van bijvoorbeeld de Paardenmarkt, de munitiestortplaats uit de Tweede Wereldoorlog waar massaal veel mosterdgas onder de zeebodem begraven ligt", zegt Muyters. "Met de robots zullen we de risico's op lekken of ontploffingen preventief in kaart kunnen brengen.