Zelensky: “Rusland gebruikt Oekraïne als oefenterrein om andere Europese landen aan te vallen” - België keurt toetreding Finland en Zweden tot NAVO goed

Nederland­se politie vindt vrouw die op rug van spitssnuit­dol­fijn klom: “We gaan met haar in gesprek”

De Nederlandse politie heeft een vrouw opgespoord die gisteren op de rug van een spitssnuitdolfijn klom. Na een oproep meldde de dame in kwestie zich zelf. “We gaan met haar in gesprek”, klinkt het. Haar actie werd vastgelegd op video, de beelden gaan momenteel rond op internet. Er wordt nog onderzocht of het strafbaar is wat de vrouw deed.

20 juli