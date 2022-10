Zelensky ontkent oproep tot “preventieve nucleaire aanvallen” op Rusland en zegt dat hij verkeerd begrepen is

De Oekraïense president ontkent dat hij in een online gesprek heeft opgeroepen om “preventieve nucleaire aanvallen” uit te voeren op Rusland. Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zag daarin een “oproep tot wereldoorlog”. Volgens Zelensky is hij verkeerd begrepen en gaat het om een vertaalfout. De VS beklemtonen intussen dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland voorbereidingen treft voor de inzet van kernwapens. President Joe Biden had eerder nog gewaarschuwd voor een ‘ Armageddon ’ als de Russen een kernwapen zouden gebruiken.

Het Witte Huis heeft vrijdag beklemtoond dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland voorbereidingen treft voor de inzet van kernwapens. Er is volgens het Witte Huis ook geen nieuwe informatie binnengekomen die heeft geleid tot recente uitspraken van president Joe Biden over de dreiging van een oorlog met kernwapens.

Biden zei dat de nucleaire dreiging “terug is op het niveau van de Koude Oorlog”, tijdens een evenement in New York. “Sinds Kennedy en de Cubaanse rakettencrisis zijn we niet meer geconfronteerd met een naderend armageddon”, stelde Biden.

Het Kremlin heeft altijd benadrukt dat Rusland ook in een oorlog praktisch geen nucleaire wapens kan gebruiken en die enkel heeft om een aanval van buitenaf met kernwapens af te schrikken. Biden suggereerde net als tal van media in de VS, dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin op het punt staat kernwapens te gebruiken omdat hij wat terrein aan het front in Oekraïne heeft moeten prijsgeven door een offensief van door het Westen bewapende en getrainde Oekraïners.

“Oproep tot wereldoorlog”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontkent dan weer dat hij donderdag in een online gesprek met het Australische Lowy Institute heeft opgeroepen tot “preventieve nucleaire aanvallen op Rusland” om het Rusland zo onmogelijk te maken kernwapens te gebruiken. De uitspraak werd door Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov begrepen als “een oproep tot een wereldoorlog”. De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov zei dat de opmerking van Zelensky aantoonde “waarom de militaire operatie noodzakelijk is”.

“Verkeerd begrepen”

Tegen BBC zei Volodymyr Zelensky vrijdag dat een woord dat hij in het Oekraïens had gebruikt, verkeerd begrepen is. Hij zou niet nucleaire aanvallen bedoeld hebben, maar wel naar sancties verwezen hebben die het Rusland onmogelijk moeten maken kernwapens te gebruiken.

Zelensky denkt overigens niet dat Rusland klaar is om kernwapens te gebruiken, zegt hij tegen BBC. “Maar ze communiceren er wel over”, zegt hij. “Ze weten niet of ze die zullen gebruiken of niet. Ik vind het gevaarlijk om er zelfs maar over te praten”, aldus de Oekraïense president. Hij vindt dat er dringend actie nodig is omdat Russische dreigementen een “risico voor de hele planeet” zijn.

Zelensky is ervan overtuigd dat president Poetin niet bang is van een nucleaire aanval. “Het enige waar hij schrik voor heeft, is het Russische volk”, aldus Zelensky. “Zij zijn de enigen die hem zijn macht kunnen ontnemen.”

