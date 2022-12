Zeker zes soldaten gedood bij aanslagen in Pakistan

Dode en meerdere gewonden bij schietpar­tij op kerstavond nabij Liverpool

In de buurt van Liverpool zijn op kerstavond een dode en meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij in een pub. Dat meldt de Britse politie. De politie werd zaterdag om tien voor twaalf 's avonds gebeld omdat er schoten waren gelost in de Lighthouse Inn, in Wallasey nabij Liverpool.

7:16