Zeker 10 doden bij beschietingen op school in Syrië 16u58

Bron: Belga 0 AFP De stad Al-Nashabiyah in oostelijk Ghouta, eergisteren. Syrische regeringstroepen hebben vandaag verscheidene gebieden en ook een school in de regio Ghouta beschoten. Daarbij zijn tien mensen gedood, onder wie vijf kinderen, zo heeft het Syrische Observatorium voor Mensenrechten gezegd.

De school ligt in de stad Jisreen, preciseerde het vanuit Groot-Brittannië werkende observatorium SOHR (Syrian Observatory for Human Rights). "Sommige van de granaten vielen aan de schoolpoort." Een bron bij de civiele bescherming in Ghouta zei dat de beschietingen op de school zeker aan drie kinderen het leven kostten en dat vijftien andere burgers gewond raakten.

SOHR zei verder dat het ook granaten regende in Sabqa, Harasta, Douma en Ain Turma, bij Damascus, en dat daarbij tien mensen gewond raakten. Als vergelding bestookten rebellen gebieden in het centrum en de rand van de hoofdstad, waarbij dertien gewonden vielen.





Het geweld escaleerde 24 uur nadat een konvooi van de Verenigde Naties tot in het belegerde Oost-Ghouta was geraakt met voedsel en medische hulp voor zowat 40.000 mensen. De vorige keer dat een VN-konvooi de regio kon bereiken, was op 23 september.