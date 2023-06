Zeewater bij door Rusland bezette Krim ondergaat mysterieuze kleurverandering

Het bizarre fenomeen deed zich voor in de baai van Balaklava. Tal van bewoners deelden de voorbije dagen foto’s en filmpjes van het felgroene water op sociale netwerken. Niemand lijkt te weten door wat de plotse kleurverandering is veroorzaakt.

Volgens lokale media speculeren sommige bewoners dat het gaat om fluoresceïne, wat wordt gebruikt om lekken op te sporen in verwarmingsnetwerken, of om bewegingen van grondwater en rivieren te detecteren. Anderen denken dat het om verf gaat of een andere schadelijke stof voor het milieu, die mogelijk via de riolering in de Zwarte Zee is gestroomd.