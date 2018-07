Ze ziet af, uw koelkast HERSTELTECHNICI KLOPPEN OVERUREN, VERKOOP PIEKT MET Redactie

28 juli 2018

12u29 0 Ook voor onze koelkasten en diepvriezers is het puffen geblazen. Al wekenlang draaien ze op maximaal vermogen. Koeltechniekers rennen dan ook van de ene naar de volgende interventie, en de verkoop van nieuwe toestellen piekt.

Gisteren ging alweer een hitterecord aan diggelen: in Ukkel steeg het kwik tot 35,4 graden, goed voor de warmste 27 juli ooit. Bij MediaMarkt zal je er niemand over horen klagen. De verkoop van de koelkasten en de diepvriezers ligt er zo'n 15% hoger. "Vooral voor de tafelmodellen, wellicht bedoeld om extra hoeveelheid drank of barbecuevlees te koelen, zien we een grote stijging", zegt woordvoerder Janick De Saedeleer. "Er gaan duidelijk ook meer toestellen kapot, of mensen denken dat toch. Is de omgevingstemperatuur te hoog, dan raakt het toestel zijn warmte gewoonweg niet meer kwijt en daalt ook de kasttemperatuur onvoldoende. De klimaatklasse - vermeld in de deur - geeft aan tot welke temperatuur je toestel optimaal functioneert. Dat varieert tussen 32 en, in het uiterste geval, 43 graden. Zet het apparaat dus zeker niet in de veranda."

Hoe we het onze koelkast verder nog 'draaglijker' kunnen maken? "Een algemene regel is: houd de deur zoveel mogelijk gesloten", luidt het nog bij MediaMarkt. Zorg ook voor voldoende ventilatie. Een vrijstaand toestel plaats je dus best niet tegen een muur, maar laat een spatie van 8 à 10 centimeter.

Stroomverbruik: +40%

Je koelkast één of twee graden hoger zetten, zodat ze minder moet koelen, heeft bij deze temperaturen weinig zin, zegt Rob Engelen van Bumaco, specialist in koeltechnieken en airconditioning. "Of de thermostaat nu op 2 dan wel op 4 graden staat, in beide gevallen zullen veel apparaten op maximale capaciteit blijven draaien, bij deze temperaturen. Ook het stroomverbruik zal er amper door dalen. Dat ligt dezer dagen sowieso 35 tot 40% hoger dan normaal."

Bij Bumaco merkten ze dat veel grotere installaties - in supermarkten en bij slagers, bijvoorbeeld - het erg moeilijk krijgen. "Momenteel zijn 35 van onze technici continu op de baan voor herstellingen, tot wel 125 per dag", zegt Rob Engelen. "Waar het de voorbije weken 's nachts nog enigszins afkoelde, krijgen de koelkasten, koeltogen en vriescellen nu niet meer de kans om te recupereren. Echt defect gaan deze professionele installaties meestal niet. Precies om dat te voorkomen, wordt de koelgroep preventief uitgeschakeld, een fenomeen dat zich vooral op het heetst van de dag voordoet. Onze interventie beperkt zich dan ook veelal tot het afkoelen van de installatie. De toestellen die het wel echt begeven, zijn doorgaans ouder dan tien jaar."

Tot slot nog dit: of het een goed idee is om je koelkast of diepvriezer open te laten staan en als geïmproviseerde airco te gebruiken? "Dat zou ik ten stelligste afraden", lacht Engelen. "De warme lucht uit je woning wordt dan door het apparaat aangezogen en condenseert, met ijsvorming en een veel slechtere werking tot gevolg. Best niet doen, dus."

