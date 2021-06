"Ze gilde en plots was de verbinding verbroken": Cassie was aan telefoon met man toen flat in Florida instortte en ze vertelde wat ze zag gebeuren

Reddingswerker zoeken nog altijd met man en macht naar overlevenden na de instorting van een appartementencomplex in Surfside, Florida. Bij de 159 vermisten ook Cassie Stratton, die op de vierde verdieping van het gebouw woonde. Zij was met haar man Michael aan de telefoon toen het drama zich voltrok en ze vertelde hem live wat er gebeurde. Tot de lijn plots verbroken werd.

Cassie stond in de nacht van woensdag op donderdag rond half twee op haar balkon van de Champlain Towers South, vertelt haar oudere zus Ashley Dean, die naar de plaats van de ramp is afgezakt. “Plots zei ze: ‘Lieverd, het zwembad is aan het inzakken. Het zwembad verdwijnt in de grond.’ Toen Michael vroeg wat ze bedoelde, zei ze: ‘de grond beeft, alles is aan het beven.’ Daarna slaakte ze een bloedstollende kreet en was de verbinding plots verbroken. Sindsdien hebben we niets meer van haar gehoord. Dat komt omdat ze nog onder het puin zit. Ze zit vast onder het puin”, snikt haar zus.

Net als veel andere familieleden van vermisten is Ashley er steeds meer van overtuigd dat ze haar zus niet levend zal terugzien. “Ik moet realistisch zijn. Mijn kleine zusjes is dood”, klinkt het wanhopig.

Dodelijke val

Maar Ashley is ook boos. Heel erg boos. “Mijn zus vertelde me over verschillende waterlekken in het gebouw", aldus Ashley. “Er waren ook mensen op het dak bezig met zwaar materiaal (er waren werken aan de gang op het dak, red.) Ik wil weten hoe dit is kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk is. Ze woonde in een droomflat, maar het was eigenlijk een dodelijke val.”

Op een hek vlakbij de plaats van de ramp zijn intussen foto’s geprikt van mensen die nog altijd vermist zijn. Er branden ook kaarsjes. Mensen die passeren staan vaak even stil te kijken. In de straten hangt nog een bijtende rook. Even verderop, op de plaats waar het twaalf verdiepingen tellende flatgebouw stond, wordt intussen met de moed der wanhoop verder naar slachtoffers gezocht.

De reddingswerken zouden nog weken kunnen duren. Hevige wind en regen bemoeilijken de zoektocht. Er zijn ook zorgen over de stabiliteit van wat over is van het gebouw. Het officiële dodental staat nu op vier.

Intussen maakte de krant The New York Times bekend dat een ingenieur drie jaar geleden al gewaarschuwd had dat er aanwijzingen waren voor “grote structurele schade” aan de betonnen plaat onder het zwembad en dat er heel wat scheuren en afbrokkelend gesteente te zien waren in de ondergrondse parkeergarage. De man was betrokken bij restauratieplannen voor het gebouw. De schade was volgens zijn rapport vermoedelijk een gevolg van jarenlange blootstelling aan de corrosieve zoute lucht aan de kust van Zuid-Florida.

