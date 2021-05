Zaterdag heropenen de terrassen: dit zijn de regels

Showbizz Christoff over zijn wenkbrauw­cor­rec­tie: “Waarom er vijftig uitzien als je er dertig kan uit­zien?”

3 mei Opvallende look voor Christoff (44) in de ‘Cooke & Verhulst Show’ vanavond: strak in het pak en een zonnebril die niet van zijn neus week. Hij liet een week geleden zijn wenkbrauwen liften en daar hield hij nogal in het oog springende pleisters aan over. Toch steekt Christoff het niet onder stoelen of banken dat hij weleens een plastische ingreep ondergaat. “Er zullen altijd mensen zijn die commentaar hebben, maar ik doe dit voor mezelf. We leven in maatschappij waar alles kan tegenwoordig, dus waarom niet, denk ik dan?”