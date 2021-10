Zal corona ooit in een gewoon ‘griepje’ veranderen?

Update 23-jarige schutter Nikolas Cruz pleit schuldig aan schietpar­tij in middelbare school Parkland: “Ik heb veel spijt van wat ik heb gedaan”

20 oktober De schutter van de dodelijkste schietpartij in een Amerikaanse middelbare school heeft schuldig gepleit aan de moord op zeventien mensen. De 23-jarige Nikolas Cruz startte in 2018 een schietpartij in een middelbare school in de stad Parkland, in de Amerikaanse staat Florida. Veertien scholieren en drie medewerkers van de school kwamen toen om het leven.