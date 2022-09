YouTube gaat strijd aan met TikTok: techgigant zal advertentie-inkomsten delen met makers

Op TikTok kunnen makers geld verdienen via het zogenaamde Creator Fund. Via dat fonds wordt één miljard dollar verdeeld. Op YouTube kunnen makers al jaren 55 procent van de reclame-inkomsten krijgen als ze lid worden van het Partner Program. Daarvoor moet je minstens 1.000 abonnees hebben en moeten video’s van je kanaal de afgelopen twaalf maanden in totaal 4.000 uur lang bekeken zijn geweest. Dat is af te leiden uit een blogpost van YouTube.

Wie YouTube Shorts maakt — en 1.000 abonnees heeft — kan lid worden van het Partner Program wanneer de korte video’s van hun kanaal de afgelopen 90 dagen tien miljoen keer werden bekeken. Naast 45 procent van de reclame-inkomsten van Shorts geeft dat ook de mogelijkheid om geld te verdienen via fans van het kanaal aan de hand van merchandise of het verkopen van digitale stickers.

TikTok grote uitdager voor YouTube

YouTube lanceerde Shorts in 2020. Die trekken ondertussen 1,5 miljard maandelijkse kijkers op het platform. TikTok is op korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke concurrent van de Google-videostreamingdienst en heeft 1 miljard maandelijkse gebruikers.

In april dit jaar kwam YouTube met een fonds van 100 miljoen dollar dat vergelijkbaar was met TikToks Creator Fund. ‘The New York Times’ berichtte vorige week dat YouTube van plan was om makers op een duurzame manier te lokken, aan de hand van het delen van advertentie-inkomst.

Moederbedrijf Google verdiende in de eerste helft van 2020 14,2 miljard dollar aan de verkoop van advertenties op YouTube. Dat is negen procent meer ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Toch zal de videodienst minder inkomsten delen bij Shorts dan bij andere, langere video’s. Volgens vicepresident van YouTube Tara Walper Levy wordt er namelijk aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van de functie.

