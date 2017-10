Yahoo bekent: Persoonlijke gegevens van helft wereldbevolking per ongeluk gelekt

Bron: Mashable, Independent

Internetbedrijf Yahoo heeft vandaag bekend dat een cyberaanval op het bedrijf in 2013 verder ging dan het eerder had gezegd. De portaalsite onthult nu dat alle drie miljard accounts gelekt zijn. Toen de hack in december vorig jaar aan het licht kwam, hield Yahoo nog vol dat het om slechts 1 miljard gebruikers ging.