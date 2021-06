Wordt olie nog duurder? Alles hangt af van OPEC+ maar zij nemen hun tijd

Lanaken Laatste dag schooljaar valt letterlijk in het water: college in Lanaken kampt met waterover­last na stortvloed

10:02 Voorlopig geen feestelijk afscheid van het schooljaar in Lanaken. Dinsdagavond viel er opnieuw heel wat regen in Lanaken en dat heeft ook het Pyxiscollege aan de Bessemerstraat geweten. Daar zijn de personeelsleden al volop in de weer om het water uit het schoolgebouw te krijgen.