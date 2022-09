Wordt het nog duurder om een iPhone te kopen? Alle geruchten over Apple Event op een rijtje

GETEST. De So­ny-smartphone voor video­freaks (en Ap­ple-ha­ters): “Altijd een camera bij de hand, maar je moet er wel wat voor neertellen”

De kans dat je de winkel binnenwandelt en een smartphone koopt van Sony is... klein. De Xperia 1 IV bewijst dat dat niet terecht is. Hij is een topper voor wie (semi-)professioneel met foto en video bezig is. Maar de prijs? Die is geschift.

5 september