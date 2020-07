Word de gekste papa of mama van de zomer! Evi Hanssen geeft je tips om je kinderen te entertainen Redactie

18 juli 2020

09u00

Bron: Content redeactie 1 Wie presentatrice Evi Hanssen op sociale media volgt, weet dat ze met haar twee zonen Scout (11) en Mac (9) de zotste uitdagingen aangaat. Voor de HLN Summer Challenges daagt ze je uit om deze zomer de gekste mama of papa van de zomer te worden.

Elke dag krijg je leuke ideeën, tips en uitdagingen om samen met je kinderen te doen. Zelf een escaperoom bouwen, een speurtocht naar een vieruurtje of een waterraket lanceren in je achtertuin? Niets is te gek voor Evi!

Wij bundelen alle uitdagingen van de challenges in dit dossier. Bewijs dat je zelf aan de slag gaat met deze adviezen. Maak een foto en stuur hem door via het Gekste papa/mama-platform. Wil je deelnemen aan de andere challenges, die kan je hier terugvinden.



