Wolkbreuk zet straten in Halle blank

Het zuiden van Brussel werd deze avond hevig getroffen door een wolkbreuk. In het stadscentrum van Halle stonden de winkelstraten blank waardoor ook verschillende winkels onder water kwamen te staan. Ook in deelgemeenten van Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw is er sprake van wateroverlast. De brandweer kreeg enkele tientallen oproepen en is druk in de weer om het water weg te pompen.



Onder meer Itterbeek, een deelgemeente van Dilbeek, kreeg het zwaar te verduren. Advocaat en gemeenteraadslid Luc Deleu (Open VLD), momenteel nog aan de slag met dossier-Deschacht, reed zich daar vast met zijn wagen. "Ik reed langzaam door het water dat een halve meter hoog stond", zegt hij. "Maar mijn voorligger viel stil. Hij kon uiteindelijk terug vertrekken, maar ik kreeg mijn auto niet meer aan de praat. Gezien het water zo hoog stond kon ik er ook niet meer uit." Een takelwagen kwam ter plaatse om hem uit de nood te helpen.

