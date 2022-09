Witte Huis: “Regering-Biden monitort onrust op financiële markten”

“Wie goed wil beleggen, kan maar beter lui zijn”: geldexpert legt uit hoe je slapend je rekening spekt

Wie niet wil beleggen, kan kiezen uit 101 excuses. Beleggen is te moeilijk, te duur, te riskant, of te vermoeiend. Heel wat van die excuses zijn weliswaar begrijpelijk, maar niet juist, zegt onze geldexpert Pascal Paepen. “Beleggen zou bijvoorbeeld te veel werk inhouden en dus vermoeiend zijn. Maar niets is minder waar. De beste beleggers zijn zelfs lui. Je kan met gemak al slapend geld verdienen.”

