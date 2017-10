Witte Huis: "Alle vrouwen die Trump beschuldigen van seksueel misbruik, liegen" IB

00u30

Bron: The Guardian 0 EPA Witte Huis-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders. Toen de woordvoerder van het Witte House, Sarah Huckabee Sanders, op een persconferentie de vraag kreeg voorgeschoteld wat de officiële positie van het Witte Huis was over de zestien vrouwen die Trump van seksueel misbruik beschuldigen, was het antwoord kort maar krachtig. "Ze liegen."

Tijdens de presidentiële campagne beschuldigden verschillende vrouwen Donald Trump van seksueel misbruik. Die beschuldigingen deed de president toen af als 'fake nieuws'. Met de talloze beschuldigen aan het adres van de gevallen Hollywoodproducer Harvey Weinstein, zijn ook de beschuldigingen aan het adres van Trump opnieuw actueel.

Op de vraag van een reporter of de officiële positie van het Witte Huis is dat alle vrouwen die Trump van seksueel misbruik hebben beschuldigd, liegen, antwoordde woordvoerster Sarah Huckabee Sanders dan ook van wel. "Ja, daar zijn we vanaf het begin duidelijk over geweest. De president heeft daar zelf ook over gesproken." Verder gaf ze geen commentaar en ging snel over naar de volgende vraag.

Trump heeft meermaals de beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres onder de mat geveegd nadat vorig jaar tijdens de campagnerace een video werd gelekt waarop hij opschept dat hij vrouwen zonder hun toestemming kuste en dat mensen zoals hijzelf vrouwen bij hun 'pussy' kunnen grijpen'.

The fact that sexual assault is being dismissed as "women lying" at a White house press briefing is fucking ridiculous Matthew Neubauer(@ Macklenubie) link