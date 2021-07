Wit-Rusland komt met drastische maatregelen tegen Europa

Geruzie binnen OPEC+, olieprij­zen schieten naar hoogste niveau in jaren

10:58 De prijs van ruwe olie gaat vandaag opnieuw omhoog nadat er binnen de OPEC+, dat is het oliekartel OPEC en een reeks bondgenoten, geen akkoord is bereikt over een hogere olieproductie. Het is meer dan zes jaar geleden dat nog zo veel werd betaald voor een vat Amerikaanse olie.