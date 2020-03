Winter was derde warmste ooit, februari zeer nat en stormachtig Philippe Truyts

01 maart 2020

14u26 0 De weerkundige winter zit erop, al laat lenteweer nog even op zich wachten. Dé uitschieter komt van de temperatuur: met een gemiddelde van 6,3 graden in Ukkel verovert de winter van 2019-2020 een derde plaats sinds het begin van de waarnemingen. Enkel 1990 (6,6) en 2016 (6,4) pakten nog een tikkeltje warmer uit. Ondanks een kletsnatte februari met vier stormweekends was het qua neerslag een eerder normale winter.

De afgelopen winter was er niet één om vrolijk van te worden, zo blijkt uit de gegevens van het KMI. Het aantal echt mooie dagen kon je op één hand tellen en er stond geregeld veel wind. In februari kwam het zelfs vier weekends tot storm. Ciara leverde in ons land op 9 februari de hoogste windstoot af: 127 kilometer per uur in de provincie Luxemburg. De gemiddelde windsnelheid in Ukkel was met 20 km/uur bij de hoogste ooit gemeten. Een record leverde dat niet op: in februari 1990 waaide het nog net iets harder. Het onweerde de voorbije maand wel ongewoon veel: 13 dagen, tegenover normaal 4.

Natte en warme februari

De gemiddelde temperatuur lag voor de maanden december, januari en februari met 6,3 graden ruim boven de normale 3,6 graden. De maand februari haalde zelfs 7,0 graden, goed voor een vijfde stek aller tijden. Recordmaand blijft februari 1990 met 7,9 graden. Vorig jaar was het net even warm als nu, maar véél zonniger en droger.

En hoewel het vaak regende en het weerbeeld somber oogde, scoorden de waarden voor neerslag en zon deze winter gemiddeld. Zo viel er 230 liter per m² in 58 dagen. Normaal is dat 220 liter op 55 dagen. De pluviometers dronken veruit het meest in februari: 107,7 liter. Daarmee blijven we ver van het maandrecord in 2002 met 167,8 liter per m². Met 170 uur zonneschijn tussen 1 december en 29 februari zitten we dicht bij de normale 180 uur.

Twee sneeuwdagen

Tot 25 februari leken we voor het eerst op weg naar een winter zonder sneeuwdagen. Het venijn zat in de staart: uiteindelijk gaat de winter van 2019-2020 de boeken in met 2 sneeuwdagen, eentje meer dan in 2014.

