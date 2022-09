Winter komt dichterbij: komend weekend dik pak sneeuw voorspeld in de Alpen

LIVE. Schotten schuiven massaal aan om Queen te groeten, lichaam Elizabeth wordt vanavond naar Londen gebracht

Het Verenigd Koninkrijk is ondergedompeld in rouw sinds Queen Elizabeth II donderdagmiddag overleed. De kist van de overleden koningin staat momenteel in de St. Giles kathedraal in Edinburgh, waar de Schotten vandaag een laatste groet kunnen brengen. Vanavond wordt het lichaam naar Londen gevlogen, waar het naar Buckingham Palace wordt gebracht. Koning Charles reist vandaag dan weer af naar Noord-Ierland. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

7:00