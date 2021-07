Windparken op zee verhogen de koolstofopslag in zeebodems

Raketexplo­sies nabij presidenti­eel paleis in Kaboel

6:56 Verschillende raketexplosies zijn deze ochtend waargenomen in de nabijheid van het presidentieel paleis in Kaboel, waar de Afghaanse president Ashraf Ghani deelnam aan de gebeden ter ere van het Offerfeest (Eid al-Adha) in de islam.