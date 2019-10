VDAB Gesponsorde inhoud Wim Ballieu van Balls & Glory: “Nooit meer koken? Dan solliciteer ik voor architect.” Aangeboden door VDAB

09 oktober 2019

09u00 0 In Mechelen gaat het zevende filiaal van Balls & Glory open. De gehaktballenketen van Wim Ballieu is een succes. Maar wat als Balls & Glory niet bestond? Voor welke job zou hij dan solliciteren? “Voor architect. Slecht eten is mensonwaardig, een lelijk gebouw ook.”

Was architect je eerste keuze?

Wim Ballieu: “Ik dacht eerst aan chirurg. In de zaak van mijn ouders heb ik de stiel van slager geleerd. Ik ben dus niet bang om in vlees te snijden, en een varken lijkt anatomisch goed op een mens. Dat klinkt fout, ik weet het. (lacht) Doe dan toch maar architectuur.”

Waarom architectuur?

“Door het Gentse nachtleven. Ik ging uit in Culture Club en later in Club 69, allebei getekend door Glenn Sestig. Hoe die speelde met niveaus, lijnen, glas en licht... Love it!”

Wat vind jij goede architectuur?

“Die draait helemaal rond ruimte en licht. Die grote lijnen vul je subtiel in, met meubilair of interieuraccenten. In de keuken is dat ook zo. Als je kookt met buikspek en aardpeer, laat die twee dan primeren. Binnen die lijnen kan je kleine touches aanbrengen.”

Hoe belangrijk is architectuur voor Balls & Glory?

“Ze zijn een wezenlijk onderdeel van de eetervaring. We streven naar een ‘urban’, maar huiselijk kader en laten ons ook inspireren door het pand zelf. Het nieuwe restaurant in Mechelen was vroeger een supermarkt. De betonnen loskade hebben we niet uitgebroken, maar opgenomen in het interieur. Altijd mooi zo’n niveauverschil met trapjes.”

Je hebt met verschillende architecten samengewerkt. Hoe was dat?

“Niet altijd vanzelfsprekend. Omdat ik graag mijn goesting krijg, zeker? (lacht) Ik maak screenprintjes van de plannen en zit daar dan in PowerPoint overheen te tekenen. Dat kunnen ze niet allemaal even goed verdragen. Met architect Bjorn Verlinde klikt het nu wel. Hij bouwt om mensen te beroeren, niet om indruk te maken op andere architecten. Een kok moet ook zo koken.”

Dit is de sollicitatiebrief van Wim Ballieu

Dit zijn de tips voor Wim van Tine Draeck, e-coach van VDAB

1. “Je solliciteert in een creatieve sector. Kleur gerust buiten de lijntjes van de klassieke sollicitatiebrief. Ik mis een beetje de jolige stem uit het interview hierboven.”

2. “Positief: je begint niet met een afgezaagde standaardzin. Toch zit de essentie pas in de derde alinea van je brief. Waarom niet openen met: ‘Als ik een ruimte binnenstap, voel ik meteen wat daar mogelijk is’.

3. “Complimentjes geven mag, zonder overdrijven. Té zoet is niet meer lekker.”

4. “Je kent het bedrijf al goed. Sterker: je bent een fan. Dat geeft je een streepje voor.”

5. “Pas op met ‘twijfelwoorden’. Profileer je overtuigend.”

6. “Leg hier even uit waarom je een carrièreswitch maakt.”

7. “Hier kan je zeggen dat je graag bijscholingen wilt volgen.”

8. “Deze alinea is teveel een opsomming. Houd data en andere details voor je cv.”

9. “Hier mis ik de link naar de vacature. Wat triggert je in deze job? Welke meerwaarde kan jij bieden?”

10. “Je eindigt met een leuke uitsmijter. Dat werkt altijd.

