Wilmès legt in New York bloemen neer voor Belgisch slachtoffer van aanslag uit 2017

Ter­reurslacht­of­fers Marion Van Reeth en Aristide Melissas roepen op tot wereldwij­de solidari­teit: “We mogen niet bang zijn. We moéten verder leven”

13 september "Een koord vinden om uit de put te kruipen na een aanslag is zo verschrikkelijk moeilijk." De Antwerpse zakenman Aristide Melissas (50) weet waarover hij spreekt. Op een prachtige herfstdag in 2017 maakte een IS-terrorist in een pick-up abrupt een einde aan de fietstrip van zijn gezin langs de Hudson in New York. Er vielen acht doden. Aristides vrouw raakte beide benen kwijt, hij lag op straat met een gespleten schedel. Zij en andere overlevenden roepen nu in een wereldwijde campagne op tot solidariteit. "Want terreur kan ons állemaal raken. Op eender welk moment. Eender waar."