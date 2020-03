pensioen Gesponsorde inhoud Willy Goossens (76) is de oudste leerkracht van het land: “De leerlingen houden me jong en ik ben een mentor voor jongere collega’s” Aangeboden door VDAB

24 maart 2020

08u00 27 56 jaar staat Willy Goossens (76) al voor de klas, en nog altijd met plezier. De leerkracht wiskunde mag zich de oudste leraar van het land noemen en is niet van plan er volgend jaar mee te stoppen. “Lesgeven houdt me jong.”

“Ik heb altijd graag lesgegeven. Het is een vak, en eentje dat ik onder de knie heb. Je moet niet de vriend willen zijn van je leerlingen, maar wel een bondgenoot. In 2009 moest ik op pensioen, maar doordat ik pas 65 jaar werd in september mocht ik dat schooljaar nog aanvatten. Ik genoot van dat ‘laatste’ jaar. En ik had het geluk dat het jaar erop de wet veranderde en gepensioneerden mochten blijven werken. Ik deed het nog steeds graag, dus bleef ik. Intussen ben ik 11 jaar verder. Met goesting!”

Wiskundeknobbels

“Ik heb natuurlijk het geluk dat ik wiskunde geef in de afdelingen Latijn-Wiskunde en Wetenschappen-Wiskunde. De leerlingen van het Sint-Pieterscollege in Jette zijn echt gemotiveerd. Ik vind het heerlijk om les te geven aan 16- en 17-jarigen, en zij appreciëren mij ook. Met Valentijn mochten de jongeren elkaar een roos schenken, met een boodschapje bij. Ik kreeg een volledig boeket, 10 rozen van 10 leerlingen. “Omdat jij zo goed voor ons zorgt”, stond er op 1 van de briefjes. Dat heeft me geraakt. Ik geef vandaag nog 13 uur les per week en draag mijn leerlingen in mijn hart. Het contact met jongeren werkt voor mij ook stimulerend. Ze houden me jong.”

Ik geef les, ga dagelijks lopen, ben verslaggever voor sportwedstrijden en heb kleinkunst gemaakt. Maar je bent nooit te oud om nieuwe passies te ontdekken.

Op rust

“Iedere deur die je op een of andere manier sluit, blijft voor altijd dicht. Je kunt fier zijn op het verleden, maar ik wil liever ook aan het heden en de toekomst blijven denken. Ik weet dat ik op een dag enkel nog herinneringen zal hebben, maar zolang mijn gezondheid het toelaat, wil ik van tel zijn. ‘Ik ben’ of ‘ik zal zijn’ hoor ik liever dan ‘ik was’. Ik ben vandaag niet alleen een gelukkige leerkracht voor mijn leerlingen, maar probeer ook een mentor te zijn voor jongere collega’s. Het is niet altijd gemakkelijk om te starten en ik probeer mijn ervaring te delen met hen. Soms krijg ik de vraag of ik niet liever een verre reis zou maken of een boek zou schrijven in mijn pensioen. Maar lesgeven heeft nooit mijn andere passies in de weg gestaan. Ik ga bijna dagelijks lopen, ben verslaggever voor sportwedstrijden en maakte al twee cd’s met kleinkunst. En onlangs interviewde ik iemand voor een lokale radiozender en voelde ik het opnieuw kriebelen. Zolang je passie voelt, leef je. En ik ben van plan nog heel lang te leven.”

Komt jouw pensioenleeftijd steeds dichterbij en heb je zin om je passie te ontdekken of actief te blijven? Surf dan naar vdab.be/blijfactief en ontdek inspirerende verhalen zoals dat van Willy en concrete tips om betekenisvol bezig te blijven.