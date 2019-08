Wijkwerking Altena serveert haar befaamde ‘Pasta al tena’ Marc Ceulemans

12 augustus 2019

15u22 0

Tot eind augustus zal je nog kunnen genieten van de zomerbar Barbaar, in het Altenapark.

Maar op vrijdag 30 augustus vanaf 17 uur krijg je de kans om te proeven en te smullen van de befaamde ‘Pasta al tena’, geserveerd door leden van de ‘Wijkwerking Altenawijk’. De pasta kon al eerder gesmaakt worden tijdens het sprookjespark in Altena vorig jaar of tijdens de jaarlijkse Kerstviering op ’t Weike. Voor een portie betaal je slechts 5 euro. Reserveren is niet nodig, maar op is op.