Wijkoverleg Kontich-Kazerne doet oproep naar vrijwilligers voor de Warmste Ronde Marc Ceulemans

14 augustus 2019

Sinds 2015 organiseert het Wijkoverleg Kontich-Kazerne een wielerkoers voor iedereen uit de wijk. Per leeftijdsgroep wordt er tegen elkaar gekoerst, maar gezelligheid is troef. Vorig jaar werd het voor het eerst ‘De Warmste Ronde’, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Toen werd er 910 euro aan ‘With Love by Ferre’ geschonken

Heb je zin om een handje toe te steken? Hulp is steeds welkom voor de bediening en voor de organisatie langs het parcours. Stuur dan een mailtje naar kokazkoers@gmail.com.

Door wegenwerken in de wijk wordt er dit jaar verhuisd naar de straten ter hoogte van het kruispunt Montfortstraat-Duffelshoek. Om deel te nemen aan de koers, die plaats vindt op 7 september, kan je je laten inschrijven via www.kokazkoers.com. Je hoeft geen wielertalent te zijn. Deelnemen is het belangrijkste. De straat met de meeste supporters krijgt de titel van ‘De Warmste straat van Kontich-Kazerne’. Naast de koers zijn er tal van andere activiteiten en evenementen en kan je je fiets laten graveren. Meer info op www.kokazkoers.com