Wie zijn de Wit-Russische ‘slapende cellen’ die een spionagevliegtuig vernielden? En breken ze Oekraïne zuur op?

Bizar: Poolse man wil even gsm opladen in Nederlands politiebu­reau, waar prompt blijkt dat hij nog straf van 3 jaar moet uitzitten

Een bizar verhaal uit Nederland: in Bergambacht, een dorp in Zuid-Holland ergens naast Rotterdam, is gisteren een 24-jarige man uit Polen opgepakt omdat hij nog een gevangenisstraf van drie jaar in Duitsland moet uitzitten. De man was zelf het politiebureau in het Nederlandse dorp binnengestapt omdat hij... zijn telefoon er even wilde opladen. Niet zijn beste zet.