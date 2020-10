Wie wint Nobelprijs voor de Vrede? Dit zijn de grootste kanshebbers Hans Van Zon

09 oktober 2020

09u16 0 Wie krijgt straks de Nobelprijs voor de Vrede 2020? Het Noorse Nobelcomité maakt vandaag -traditiegetrouw om 11 uur - de winnaar bekend. Het kon kiezen uit 318 genomineerden. Het gaat om 211 personen, en 107 organisaties. Volgens de bookmakers zijn dit de grootste kanshebbers.

Elk jaar wordt gespeculeerd over de mogelijke winnaars. De grootste kanshebbers in de lijstjes van de wedkantoren zijn de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (17), de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern (40), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus (55, uit Ethiopië).

Navalni

Op enige afstand volgen de Russische oppositieleider Aleksej Navalni die dit jaar een aanslag met gif overleefde, en de Oeigoerse dissident en econoom Ilham Tohti. Hij zit sinds 2014 een levenslange gevangenisstraf uit in een Chinese cel. En dan zijn er nog twee organisaties die zich inzetten voor de persvrijheid: het Committee to Protect Journalists (CPJ) en Reporters Without Borders. Zij prijken op een lijst van kanshebbers die is opgesteld door het Vredesonderzoeksinstituut in Oslo.

Kenners tippen ook nog de Hongkongse activist Nathan Law Kwun-chung en de Soedanese activiste Alaa Salah, naast vredesactivisten uit Libië en Somalië.

Hoop

Wie de winnaar ook wordt, de Nobelprijs voor de Vrede 2020 zal worden gezien als een boodschap van hoop in een wereld, die gebukt gaat onder een pandemie, gewapende conflicten, ingrijpende klimaatverandering, erosie van de democratie en nepnieuws. Bij de kansen van de WHO worden nog de meeste kanttekeningen geplaatst. De termijn voor het indienen van de voordrachten - uitgebracht door een select gezelschap onder wie parlementsleden, staatshoofden en internationale instituten - sloot op 31 januari, ruim voor het uitbreken van de coronapandemie, die de WHO in de schijnwerpers zette.

Ik zou het om meerdere redenen verdienen als er een eerlijke keuze zou worden gemaakt, maar dat is niet zo Donald Trump

Trump

De vroege sluitingsdatum zorgt er ook voor dat Donald Trump niet zou kunnen worden beloond voor zijn bijdrage aan de akkoorden van Arabische landen met Israël. Een Noors en Zweeds parlementslid hebben hem om die reden voorgedragen, maar die nominatie kan pas voor de prijs van 2021 worden meegenomen.

Dat de Amerikaanse president niet in de prijzen gaat vallen, daarvan is hij ook zelf overtuigd. “Ik zou het om meerdere redenen verdienen als er een eerlijke keuze zou worden gemaakt, maar dat is niet zo”, liet Trump zich vorig jaar al ontvallen.

Henrik Urdal, directeur van het Vredesonderzoeksinstituut in Oslo, kan er ook kort over zijn. De kans dat Trump de prijs wint, is nul omdat hij zichzelf heeft gediskwalificeerd, aldus Urdal. “Hij heeft zich teruggetrokken uit internationale verdragen die juist bedoeld zijn om vrede en stabiliteit te brengen.” De vredesonderzoeker doelt daarbij op het klimaatverdrag van Parijs, ontwapeningsovereenkomsten en het kernakkoord met Iran.

Urgentie

Dan Smith, directeur van het Stockholm International Peace Research Institute, dicht Greta Thunberg de beste kansen toe, omdat de strijd tegen klimaatverandering daarmee extra urgentie krijgt. “Maar ik denk dat het beter zou zijn als de Nobelprijs naar een aantal milieuactivisten over heel de wereld gaat, onder wie Thunberg”, aldus Smith.

“Veel mensen vinden dat de wereld er slecht aan toe is. Daarom moet het Nobelcomité een boodschap van hoop en verandering afgeven en een goede manier om dat te doen is het belonen van een beweging of een organisatie.” In dat geval zouden zelfs de Verenigde Naties en secretaris-generaal Antonio Guterres, nog een kans maken. De VN bestaan dit jaar 75 jaar.

De Nobelprijs voor de Vrede is een zwaard dat aan twee kanten snijdt. De ene dag luistert niemand naar je. De volgende dag ben je een orakel Desmond Tutu

Geldbedrag

De winnaar van de Nobelprijs, verkozen door het vijf leden tellende Noorse Nobelcomité, krijgt niet alleen een van de meest prestigieuze prijzen ter wereld. Er is ook een flink geldbedrag aan verbonden. Dat bedrag is dit jaar verhoogd naar 10 miljoen Zweedse kronen (935.000 euro).

De uitreiking van de Nobelprijs is op 10 december in Oslo, op de sterfdag van Alfred Nobel, de Zweedse uitvinder en zakenman die zijn naam en een deel van zijn fortuin daarvoor ter beschikking heeft gesteld. Dit jaar is de ceremonie zonder veel pracht en praal en met een beperkt aantal genodigden – ongeveer honderd - als gevolg van de coronapandemie.

De winnaar kan de volgende boodschap van de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu, die de vredesprijs in 1984 kreeg, al in de oren knopen. “De Nobelprijs voor de Vrede is een zwaard dat aan twee kanten snijdt. De ene dag luistert niemand naar je. De volgende dag ben je een orakel”, aldus Tutu in zijn biografie.