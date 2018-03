Wie was Redouane Lakdim, de gijzelnemer die drie mensen doodde? mvdb

23 maart 2018

17u00

Bron: ANP - La Dépêche 1 De terrorist die vandaag in de Zuid-Franse plaatsen Carcassonne en Trèbes drie mensen doodschoot voordat hij zelf werd gedood door veiligheidstroepen, is geëidentificeerd als Redouane Lakdim, een 25 -, of 26-jarige Marrokaanse inwoner van Carcassonne.

De in 1992 geboren jihadist verklaarde namens terreurgroep Islamitische Staat te handelen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb stond hij niet bekend als een geradicaliseerde die op het punt stond om toe te slaan. Hij handelde volgens de minister alleen en was gekend voor kleinere misdrijven.

De gedode gijzelnemer staat wel op een lijst van de veiligheidsdiensten met mogelijke geradicaliseerden. Volgens Franse media liep hij in 2016 een veroordeling op. Voor welk vergrijp is vooralsnog niet duidelijk. Hij riep al schietend de supermarkt binnen en riep daarbij islamitische leuzen. Hij uitte zich als een "soldaat van Islamitische Staat". Lakdim eiste de vrijlating van Salah Abdeslam, de mededader van de Parijse aanslagen van 2015 waarbij meer dan 130 mensen om het leven kwamen. In de supermarkt vielen twee doden. Eerder had hij al een automobilist vermoord en joggende agenten beschoten.

De man zou actief zijn geweest op salafistische sociale media en zou in het verleden naar Syrië zijn gereisd. Hij woonde met zijn ouders en zussen in Carcassonne. Volgens niet bevestigde bronnen zakten zij naar de supermarkt af en probeerden ze hun familielid tevergeefs ervan te overtuigen om zich over te geven. Speciale eenheden bestormden rond 14.30 uur de supermarkt. Lakdim werd dodelijk getroffen door politiekogels, een 45-jarige gendarme die toestemming van Lakdim had verkregen om de plaats in te nemen van andere gijzelaars liep eveneens schotwonden op. De gendarme had zijn telefoon aanstaan en hield zo de politiediensten op de hoogte. Islamitische Staat heeft de acties van Lakdim opgeëist..