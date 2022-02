Wie viert valentijn met Conner Rousseau? “Al meer dan 1.800 reacties”

De oproep van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (29) om op Valentijnsdag op zijn kosten te gaan eten, is niet in dovemansoren gevallen. “1.300 reacties liepen al binnen via Instagram”, bevestigt zijn woordvoerder Niels Pattyn aan HLN. Via mail meldden zich al meer dan 500 geïnteresseerden.

“Met valentijn is het altijd hetzelfde”, serveerde Rousseau gisteren een opvallende videoboodschap op zijn Insta-account. “De koppels zijn de gelukkigen. Die gaan een restaurantje doen, een wijntje doen en ‘een kusseke’ doen. Maar wat met de singles? Zo alleen eten is het niet, hé. Daarom ga ik dit jaar niet alleen Valentijnsdag vieren. Ik neem drie mensen mee. Of je nu alleen of een vriendengroep bent, maakt niet uit. Laat mij gewoon weten waarom ik met jullie Valentijnsdag moet vieren.”

De Vooruit-voorzitter beloofde te zullen reserveren én betalen. Zijn oproep heeft zijn doel alvast niet gemist, want zeker 1.800 mensen deden al een gooi naar het dinertje. Dat zal plaatsvinden in Beveren, bevestigt Pattyn. “Dicht bij de woonplaats van Rousseau.”

“Via Instagram liepen al 1.300 reacties binnen. Via mail kregen we al meer dan 500 berichten”, aldus de woordvoerder. Een keuze is nog niet gemaakt. “Morgen of overmorgen” zal het trio geselecteerd worden dat met Rousseau de voeten onder tafel mag steken. Jong en oud hebben volgens Pattyn op de oproep gereageerd. Voor de selectie van de tafelgenoten zal dan ook rekening worden gehouden met die diversiteit.

Omdat ook heel wat vriendengroepen interesse toonden, is er nog een toemaatje: Rousseau gaat na het etentje ook iets drinken met een vriendengroep op café. De kameraden die die eer te beurt vallen, moeten nog gekozen worden. Zeker is wel al dat het slaapmutsje in Sint-Niklaas genuttigd zal worden.

