Wie staat waar? En waarom gaat het in België zoveel trager? 7 vragen over de wereldwijde vaccinatie beantwoord

Wie staat waar?

De voorlopige 'wereldkampioen vaccineren' is Israël. Daar werd al 12,5% van de bevolking ingeënt tegen het coronavirus. Bahrein volgt op de tweede plaats met 3,5%, het Verenigd Koninkrijk staat met 1,39% op plaats drie. De Britten schakelen vandaag zelfs een versnelling hoger, omdat naast het vaccin van Pfizer ook dat van AstraZeneca in gebruik wordt genomen. In 'De Tijd' zei Bruno Holthof, de Belgische baas van het ziekenhuis van Oxford, dat ze over het Kanaal 6 miljoen mensen willen inenten tegen eind deze maand. In februari moeten er nog eens 19 miljoen volgen - een derde van de bevolking zal dan z'n prik hebben gekregen. Een groot contrast met pakweg Nederland, waar de eerste spuit nog toegediend moet worden. In Frankrijk zijn amper 138 van de 67 miljoen inwoners gevaccineerd. In ons land staat de teller op 700 - 0,01% van de totale bevolking.