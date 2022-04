Wie salmonella kreeg door Kinder-producten kan schadevergoeding krijgen van Ferrero

Mortsel Garage in Mortsel volledig uitgebrand: vuur ontstond wellicht aan oplader elektri­sche fiets

In de Fredericusstraat in Morstel is vrijdagavond een uitslaande brand ontstaan in een garage. Mogelijk lag de oorzaak van het euvel bij een elektrische fiets die aan het opladen was. De garage zelf is volledig uitgebrand.

10:07