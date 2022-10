Wie premie wil voor thuisbatterij, moet zich haasten. Maar steun voor warmtepompboiler verdubbelt

Door het verdwijnen van de terugdraaiende teller en de stijgende energieprijzen zit de verkoop van thuisbatterijen in de lift. Met zo’n thuisbatterij kunnen gezinnen met zonnepanelen de zelf opgewekte stroom die ze niet meteen verbruiken, opslaan om die later te gebruiken.

Vlaanderen voorziet ook premies voor thuisbatterijen. Die premie bedraagt dit jaar maximum 40 procent van de totale investering, met een plafond van 1.725 euro. De premie zou de komende jaren stelselmatig afgebouwd worden en uitdoven in 2025. Vorig jaar, het jaar van de doorbraak van de thuisbatterij, werd er voor 18.000 installaties een premie aangevraagd. Dit jaar staat de teller op bijna 20.000 aanvragen en wordt verwacht dat men zal eindigen op zo’n 30.000 premie-aanvragen, goed voor een budget van 45 miljoen euro.

Subsidies sneller afgebouwd

Maar de subsidies worden dus sneller afgebouwd dan eerder aangekondigd. Op basis van een evaluatie gaat de subsidiekraan volledig dicht voor installaties met een keuringsattest van na 31 maart 2023.

Volgens minister Demir bleek uit de evaluatie dat de subsidie “niet echt nodig is om burgers aan te zetten om in een thuisbatterij te investeren”. Ook met een vrij lange terugverdientijd van ongeveer 10 tot 15 jaar en meer, investeren mensen nog steeds massaal in een thuisbatterij. De middelen voor de premie kunnen volgens de N-VA-minister “efficiënter ingezet worden”. Zij wijst er ook op dat experten en ook Test-Aankoop al hebben aangekaart dat de premie niet helpt en dat het behoud van de premie insinueert dat een thuisbatterij voor iedereen interessant is, wat niet zo is.

“Het wordt erg nipt”

Volgens Bram Claeys van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) wordt het erg nipt om in vijf maanden tijd nog een batterij geïnstalleerd en gekeurd te krijgen. “Die batterijen zijn eigenlijk ontworpen om een uitval van het stroomnet op te vangen”, zegt hij. “Dat gebeurt bij ons erg weinig. Voor de meeste gezinnen zijn batterijen niet rendabel. Enkel voor mensen met heel veel zonnepanelen die hun zelfverbruik sterk opdrijven zijn ze soms interessant, maar de vraag is of we dat moeten ondersteunen.”

Wie toch nog snel zonnepanelen of een thuisbatterij wil, contacteert volgens Claeys best kleine lokale installateurs. Die hebben in sommige gevallen nog voorraad. Claeys vindt dat het vrijgekomen budget best wordt geheroriënteerd naar isolatie en warmtepompen. “Vooral bij warmtepompen is de subsidie nu te laag voor gezinnen met een laag inkomen”, zegt hij.

Steun voor warmtepompboiler verdubbelt

Demir wil de vrijgekomen middelen inzetten voor het ondersteunen van de investering in een warmtepompboiler voor het opwekken van sanitair warm water, een ‘thermische’ batterij. “Deze techniek bespaart niet alleen heel veel energie, maar is ook erg interessant om de energiefactuur te verlagen”, zegt Demir.

De warmtepompboiler is een technologie die lange tijd weinig aandacht kreeg. Eerder dit jaar werd al beslist om de steun te verhogen van 300 naar 450 euro. De steun wordt nu nog eens verdubbeld naar 900 euro voor installaties met eindfactuur sinds 1 juli 2022. Deze hogere premie loopt tot eind 2025.

“Eigenlijk moet een warmtepompboiler de standaardtechnologie worden. We kunnen ons niet langer permitteren om een energieverslindende klassieke elektrische boiler te blijven gebruiken. Met een eenvoudige ingreep kunnen we het elektriciteitsverbruik drastisch doen dalen”, aldus nog minister Demir.